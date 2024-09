Von Der Leyen a Kiev: “Dall'UE un prestito da 35 miliardi” Bilaterale con il Presidente Zelensky, nell'ottava visita della Presidente della Commissione UE in Ucraina

“Dalla Russia il vergognoso tentativo di far passare l'inverno ucraino al buio. L'UE vi aiuterà, a mantenere la luce accesa e la popolazione al caldo”. La preparazione all'inverno che verrà - per cui garantisce sostegno supplementare da 160 milioni a coprire il 25% del fabbisogno elettrico del Paese – è solo uno dei temi al centro del bilaterale incentrato sulle vie del sostegno europeo. “L'UE farà la sua parte – dice la Presidente Von der Leyen – e i prestiti da 50 miliardi di dollari concordati nel G7 – 35 verranno dalla stessa Commissione - porteranno sollievo al bilancio”.



Poi il tema della difesa: “Abbiamo iniziato a impiegare le entrate generate dai beni congelati alla Russia per ordini di armi e attrezzature direttamente all'industria militare ucraina”. Il Presidente Zelensky esorta che Fondo Europeo per la Pace e Fondo per l'Ucraina a sostegno delle forze armate, non vengano bloccati.



Ancora, il processo di adesione di Kiev all'UE, concordando su una sua accelerazione. Su tutto, il piano di pace, per un supporto globale anche in vista dell'Assemblea Generale Onu della prossima settimana. L'auspicio di Zelensky di ottenere il sostegno del Presidente USA Biden mentre anticipa: “Organizzeremo il secondo summit per la pace, con il quale – dichiara - metteremo fine alla guerra”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: