UNIONE EUROPEA Von der Leyen, a metà luglio piano emergenza Ue su energia

Von der Leyen, a metà luglio piano emergenza Ue su energia.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Praga ha detto: "Dobbiamo lavorare ad un piano di emergenza sull'energia. Come sul Covid, quando abbiamo lavorato assieme e abbiamo superato la crisi. È un momento difficile, la Russia sta deliberatamente tagliando parzialmente il gas verso l'Europa e noi stiamo preparando un piano d'emergenza per l'Europa. Un punto fondamentale sarà la solidarietà". Ha poi annunciato che "per la metà di luglio", ci sarà il piano d'emergenza sulle forniture energetiche per l'Ue.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: