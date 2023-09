DISCORSO SULLO STATO DELL'UNIONE Von der Leyen: "Chiesto a Draghi un report sulla competitività". Green deal e migranti tra i temi Sbarchi senza sosta e proteste sul molo a a Lampedusa

Mentre Lampedusa registra il record di sbarchi, 70 in un giorno, con l'hotspot al collasso, gli arrivi proseguono senza sosta. Un neonato di cinque mesi è annegato stanotte, quando la barca su cui si trovava con la mamma – una minorenne della Guinea che viaggiava con altre 45 persone - si è rovesciata. E in Europa scatta l'allarme. Dopo lo stop di Germania e Francia agli ingressi di migranti dall'Italia, la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola ammonisce: “Le soluzioni non possono essere nazionali, ma solo europee. Occorre concludere il patto sulla migrazione, i cittadini di tutti i Paesi Ue ci chiedono di trovare soluzioni”.

Riprende il tema la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Eurocamera, l'ultimo dell'attuale mandato in attesa delle elezioni europee di giugno, lanciando l'organizzazione di una Conferenza internazionale sulla lotta al traffico di esseri umani. “La gestione europea della migrazione sia umana ed efficace” – dice - un accordo sul patto non è mai stato così vicino. Il Parlamento e il Consiglio hanno l'opportunità storica di superarlo”.

Sotto la lente della presidente della Commissione Ue le sfide economiche, l'allargamento a 35 sempre “basata sul merito”, l'Europa sociale. Von der Leyen rivela di aver chiesto all'ex premier italiano Mario Draghi di stilare un report sul futuro della competitività europea. Nel suo intervento, anche un appello affinché si fermi la violenza sulle donne.

Nel panorama politico italiano, plaudono a Von der Leyen i centristi, si dimostra tiepida invece la reazione di Fratelli d’Italia, mentre Matteo Salvini attacca su Cina e auto elettriche: “L’Europa si sveglia adesso. Distratti, incompetenti o complici?” - così il Vicepremier.

Nel video l'intervista a Roberta Metsola, presidente Parlamento europeo.

