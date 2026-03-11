PARLAMENTO EUROPEO Von der Leyen: “La guerra fa salire i prezzi dell’energia, ma non torneremo al gas russo” La presidente della Commissione Ue all’Europarlamento: in dieci giorni di conflitto 3 miliardi in più per le importazioni energetiche. “Servono rinnovabili, nucleare e un Ets più moderno”.

Von der Leyen: “La guerra fa salire i prezzi dell’energia, ma non torneremo al gas russo”.

La crisi internazionale e la guerra in Medio Oriente stanno già pesando sulle bollette energetiche europee, ma l’Unione europea non deve tornare alla dipendenza dai combustibili fossili russi. È il messaggio lanciato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo.

“Stiamo già vedendo l’impatto della situazione in Medio Oriente sull’energia”, ha detto von der Leyen, sottolineando che “dall’inizio del conflitto i prezzi del gas sono aumentati del 50% e quelli del petrolio del 27%”. Secondo la presidente della Commissione, questo incremento si traduce in costi significativi: “Dieci giorni di guerra sono già costati ai contribuenti europei 3 miliardi di euro in più per le importazioni di combustibili fossili. Questo è il prezzo della nostra dipendenza”.

Per questo, ha spiegato, l’Ue deve continuare sulla strada della diversificazione energetica. “Disponiamo di fonti energetiche domestiche, le rinnovabili e il nucleare”, ha affermato, avvertendo che tornare ai combustibili fossili russi “sarebbe un errore strategico” perché renderebbe l’Europa “più dipendente, più vulnerabile e più debole”.

Nel suo intervento von der Leyen ha difeso anche il sistema europeo di scambio delle emissioni, EU Emissions Trading System, spiegando che senza questo strumento l’Unione “consumerebbe 100 miliardi di metri cubi di gas in più”. Il meccanismo, ha aggiunto, resta quindi fondamentale ma “deve essere modernizzato”.

La presidente ha ribadito il ruolo dell’Ue come progetto di pace e il sostegno ai principi del diritto internazionale, assicurando che l’Unione continuerà a difendere i valori della Carta delle Nazioni Unite anche in una fase di forte instabilità globale.

Von der Leyen ha poi sottolineato come famiglie e imprese siano sotto pressione. "Per questo dobbiamo intervenire subito con misure di sollievo. E dobbiamo guardare in modo complessivo a come ridurre le bollette energetiche dei cittadini. Non concentrandoci su una sola componente, ma su tutte e quattro le componenti del prezzo". "Nel complesso, l'attuale struttura del mercato ha funzionato e gode di un sostegno generale. Ma è fondamentale ridurre l'impatto sui prezzi quando è il gas a determinare il prezzo dell'elettricità".

