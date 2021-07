COMMISSIONE EUROPEA Von der Leyen: “Legge vergognosa su omosessualità, Ungheria aggiusti il tiro”

"I capi di stato e di governo hanno condotto una discussione molto personale ed emotiva sulla legge ungherese, praticamente l'omosessualità viene posta a livello della pornografia, e questa legge non serve alla protezione dei bambini, è un pretesto per discriminare. Questa legge è vergognosa". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al dibattito in plenaria al parlamento europeo sulle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo. "Se l'Ungheria non aggiusterà il tiro – ha sottolineato von der Leyen - la Commissione userà i poteri ad essa conferiti in qualità di garante dei trattati, dobbiamo dirlo chiaramente noi ricorriamo a questi poteri a prescindere dallo stato membro".

