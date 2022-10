ESTERI Von der Leyen: "Stati pronti al price cap, confido in una soluzione" Lavrov: "Usa evitino ogni altro coinvolgimento nel conflitto"

Von der Leyen: "Stati pronti al price cap, confido in una soluzione".

Vertice informale di Praga, parla la Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen: “Gli Stati membri sono pronti al price cap – dice – confido si possa trovare una soluzione, evidenziando però che “non saranno prese decisioni oggi”. Per il Commissario UE Gentiloni, le posizioni sul tetto si stanno avvicinando con favore ad un price cup dinamico. Ucraina anche al centro, con la Presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola che, a margine del vertice ha dischiarato alla stampa: “L'Ucraina necessita di armi pesanti e carri armati. Gli Stati possono fornire le armi, visto che la Russia ha messo in campo una nuova escalation alla sua invasione rendendola più disperata. Dobbiamo rispondere in maniera proporzionale”. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov mette in guardia “Stati Uniti e altri sponsor del regime di Kiev – così si espresso – da ulteriore coinvolgimento come parti nel conflitto” e da oltreoceano il Segretario di Stato Blinken dichiara che gli Stati Uniti sono “pronti a risolvere la guerra attraverso la diplomazia”.

