Voto in Gb: risultati definitivi, ai Tory 365 seggi

I conservatori britannici hanno ottenuto 365 seggi su 650 in Parlamento, secondo i risultati definitivi delle elezioni in Gran Bretagna, con una maggioranza di +80. Pesante sconfitta per il Labour che ne ha ottenuti solo 203, seppure un po' meglio dell'exit poll. Bene gli indipendentisti scozzesi del Snp con 48 seggi (+ 13 rispetto al 2017). Malino i LibDem: con 11 seggi ne perdono un rispetto alle elezioni precedenti. L'affluenza si è attesta al 67,17%, meno 1,49% rispetto al voto del 2017.

La vittoria elettorale Tory di ieri è stato "un mandato per la Brexit, che noi onoreremo entro il 31 gennaio". Lo ha detto Boris Johnson di fronte a Downing Street nel discorso di vittoria, ringraziando gli elettori - in particolare nei collegi che non avevano mai votato Tory "in 100 anni" - e impegnandosi a "lavorare senza risparmio" anche per una programma di politica interna su temi come sanità, sicurezza "fine dell'austerità". Promesso pure rispetto per "i sentimenti di chi non ci ha votato" e dell'elettorato pro Remain.