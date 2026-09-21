Voto in Russia: in testa il partito di Putin, secondo il Partito Comunista. Affluenza record al 56.6%

La Commissione Elettorale Centrale russa annuncerà lunedì i risultati preliminari delle elezioni per la Duma, la camera bassa del Parlamento russo. Con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo "Russia Unita" di Vladimir Putin è in testa con il 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,74% e dal Partito Liberal-Democratico della Russia con l'8,73%. I partiti "Nuova Gente" e "Russia Giusta - Per la Verità" hanno ottenuto rispettivamente il 7,88% e il 5,13%. Registrata un'affluenza record del 56,66%.







