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Wall Street Journal: "Nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump"

Secondo il quotidiano, Israele avrebbe condiviso con Washington informazioni di intelligence. Il presidente Usa: "Sono il primo della lista"

10 lug 2026
Donald Trump
Donald Trump

L'Iran avrebbe elaborato un nuovo piano per uccidere Donald Trump. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicherebbero una nuova minaccia nei confronti del presidente americano.

Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, Donald Trump ha fatto riferimento ai rischi per la sua sicurezza. "Sono il primo della lista", ha dichiarato. "Finora, immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo".

La notizia arriva il giorno dopo il rientro del presidente Usa da Ankara, quando avrebbe cambiato aereo per motivi di sicurezza. Nelle stesse ore Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu si sono sentiti telefonicamente, concordando di mantenere il coordinamento tra Stati Uniti e Israele.

Il Wall Street Journal non precisa se le informazioni di intelligence relative alle presunte minacce contro Trump siano state discusse nel colloquio tra i due leader. Al momento non risultano conferme ufficiali da parte delle autorità statunitensi o iraniane.





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