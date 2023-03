Washington Post: Ucraina a corto di uomini e armi, umore "cupo" tra i soldati

Il retroscena emerge da un'inchiesta del Washington Post secondo cui le forze ucraine avrebbero subito perdite significative sia di uomini che di armi dall'inizio del conflitto. Si parla di una qualità “degradata” delle forze militari e di un umore “cupo” tra le truppe in prima linea. Tanto che alcuni funzionari di Kiev metterebbero in dubbio la prontezza dell'esercito nell'organizzare la controffensiva in primavera. In più, tra i funzionari occidentali, c'è chi si chiede se sia saggio, in questa fase, resistere a Bakhmut.

Uno scenario per nulla rassicurante per gli ucraini, dunque. Si stima che il Paese possa aver subito fino a 120mila tra morti e feriti tra i militari. Nel frattempo, l'occidente rinnova l'appoggio a Kiev. Nel recente confronto tra il presidente degli Stati Uniti Biden e il premier britannico Sunak entrambi rivendicano un ruolo di coordinatori degli sforzi per aumentare gli aiuti militari all'Ucraina. Una pace ancora è lontana e la Russia ordina di raddoppiare la produzione di armi di precisione. E intanto, a Mosca, è stretta sull'informazione: la Duma approva un legge per limitare le critiche sulla cosiddetta “operazione militare speciale”: previsti fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di “notizie false” e fino a 7 anni per la “diffamazione” dei partecipanti al conflitto, inclusi i volontari.

