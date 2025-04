Washington presenta "l'offerta finale" a Kiev: cedere la Crimea e gli altri territori conquistati

Prove di disgelo in corso tra Mosca e Kiev, con gli Stati Uniti a fare da paciere. Secondo il Financial Times, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe proposto di fermare l'invasione dell'Ucraina lungo l'attuale linea del fronte, nel tentativo di avviare negoziati di pace con gli Usa. Washington si aspetta la risposta dell'Ucraina a un accordo di pace che includa il riconoscimento della Crimea come parte della Russia e il riconoscimento non ufficiale del controllo russo su quasi tutte le aree occupate dall'invasione del 2022: lo riporta Axios, che cita fonti a conoscenza diretta della proposta. Il documento di una pagina presentato dagli Usa ai funzionari ucraini a Parigi la scorsa settimana descrive questa come “l'offerta finale” della Casa Bianca, che si dice pronta ad abbandonare la mediazione se le parti non raggiungono un accordo a breve. Il vicepresidente Vance sostiene che “Mosca e Kiev devono concordare scambi territoriali se vogliono raggiungere una tregua. Credo sia giunto il momento – aggiunge – di fermare le uccisioni e congelare i confini territoriali a un livello simile a quello attuale”. Intanto, secondo i media ucraini, il summit previsto a Londra tra Usa, Ucraina e Paesi volenterosi “è stato ridimensionato dopo il rifiuto di Zelensky di riconoscere l'annessione russa della Crimea”, così come chiedeva Washington. “Kiev preferisce discutere prima di un cessate il fuoco completo – scrive il Washington Post – poi di tutto il resto”.