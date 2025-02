WhatsApp e la bufala della terza spunta: la fake news torna a circolare

Da anni continua a circolare la falsa notizia dell’introduzione di una terza spunta su WhatsApp, che servirebbe a notificare quando qualcuno fa uno screenshot di una conversazione. Dopo essere apparsa nel 2021, 2022 e 2024, la bufala è tornata a diffondersi anche in questi giorni.

In realtà, Meta non ha mai annunciato né pianificato questa funzionalità, come confermato anche dal sito WABetaInfo, specializzato nelle novità dell’app. WhatsApp ha però introdotto misure di sicurezza per limitare la cattura di schermate, impedendo gli screenshot della foto profilo e dei messaggi inviati con la funzione "Visualizza una volta".

Tuttavia, questi blocchi possono essere facilmente aggirati scattando una foto allo schermo con un altro dispositivo. Per questo, è sempre fondamentale prestare attenzione ai contenuti condivisi e ai destinatari.