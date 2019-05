Whatsapp: un virus infetta diversi smartphone

Un virus ha infettato diversi smartphone soltanto attraverso una chiamata tramite Whatsapp, senza bisogno che ci fosse una risposta. Lo ha rivelato la compagnia controllata da Facebook, un cui portavoce ha spiegato che il numero di dispositivi infetti è di 'alcune dozzine', e che il problema è stato scoperto all'inizio di maggio.

Secondo quanto riporta il Financial Times si tratta di un attacco portato avanti da una società informatica israeliana. Per gli esperti la violazione rappresenta una vulnerabilità spaventosa per l'app di messaggistica. Lo spyware può controllare i sistemi operativi dei telefoni cellulari ed è in grado di eliminare il registro chiamate su Whatsapp, in modo che l’utente non possa accorgersi di essere stato infettato.

La raccomandazione da parte della società è quella di aggiornare l'applicazione per avere la certezza di eliminare la falla.