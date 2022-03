Will Smith si scusa per lo schiaffo a Chris Rock. L'Academy valuta misure

Will Smith si scusa con Chris Rock per averlo schiaffeggiato sul palcoscenico degli Oscar definendo "inaccettabile e senza scuse" il suo comportamento. "Voglio farti le mie pubbliche scuse Chris. Ho sbagliato e mi sento imbarazzato". L'Academy of Motion Pictures "condanna l'azione di Will Smith" e sta analizzando l'incidente con l'ipotesi di adottare ulteriori misure. Secondo l'Hollywood Reporter" è possibile che si arrivi a sanzioni e forse alla sospensione dall'Academy, ma è improbabile il ritiro del premio per il miglior attore.

