'World against Covid-19': lanciato un piano di cooperazione globale per un vaccino

In Europa il coronavirus ha ucciso 140.000 persone. Italia, Francia, Germania e Norvegia con Commissione e Consiglio europei lanciano 'World against Covid-19': un piano di cooperazione globale per un vaccino. L'iniziativa lunedì in una conferenza di donatori cercherà di raccogliere almeno 7,5 miliardi di euro. La soglia delle persone guarite a livello mondiale ha superato ieri il milione; i morti accertati sono oltre 235mila. Intanto Gli Usa registrano altri 1.883 decessi legati al coronavirus in un giorno, per un totale di quasi 65mila vittime.