WSJ: Kiev e Paesi europei respingono la proposta russa in vista del vertice del 15 agosto fra Trump e Putin

Al momento di certi vi sono solo data e location dell'incontro fra Trump e Putin: 15 agosto, in Alaska; con un eventuale “secondo tempo” in terra russa. Per il resto campo libero alle ipotesi. Chi ritiene che a spingere Mosca al tavolo sia stata la prospettiva di non poter più alimentare la propria macchina bellica esportando idrocarburi, dopo le minacce di Washington di pesanti dazi secondari ai Paesi acquirenti. Solo speculazioni.

Come sui contenuti di un ipotetico accordo per congelare il conflitto; o sul formato stesso vertice. Per la CBS non è escluso “possa essere coinvolto in qualche modo” anche Zelensky. Che certo non ha alcuna intenzione di essere per così dire la “vittima sacrificale” di un'eventuale intesa ritenuta vessatoria dal proprio popolo. “Gli ucraini non regaleranno la loro terra all'occupante”, ha tuonato. Da verificare ora quanto sia solida la sponda degli altri alleati.

Nel pomeriggio, a Londra, summit preparatorio alla presenza di JD Vance ed alti funzionari di Ucraina, Paesi UE e ovviamente Regno Unito. Secondo il Wall Street Journal Kiev ed europei avrebbero respinto l'idea russa di ottenere le aree del Donbass ancora in mano ucraina in cambio di un cessate il fuoco. La controproposta presentata al vicepresidente americano prevederebbe invece una tregua preventiva e scambi reciproci di territorio; oltre a garanzie di sicurezza, inclusa una potenziale adesione dell'Ucraina alla NATO. Istanze che presumibilmente il Cremlino respingerebbe in blocco; in particolare l'ultima, essendo percepita dai vertici russi come una minaccia esistenziale.

Dovesse essere questo il quadro di riferimento, la guerra potrebbe proseguire sine die. Da verificare adesso i feedback dell'inquilino della Casa Bianca, le cui frizioni con le cancellerie del Vecchio Continente sono ormai cosa nota; senza contare il possibile obiettivo strategico di eventuali concessioni a Mosca: allontanarla da Pechino. Legittimo insomma ipotizzare una logica di “do ut des” nell'improvvisa accelerazione diplomatica fra le due Potenze già protagoniste della Guerra Fredda.

Un “grande gioco” nel quale potrebbe rientrare la storica riconciliazione, “benedetta” proprio ieri da Trump, fra Armenia e Azerbaigian; dopo l'offensiva vincente di Baku del 2023 nel Nagorno-Karabakh. Prevista anche l'attivazione del corridoio Zangezur, che a ridosso dal confine iraniano collega l'Azerbaigian con l'exclave del Nakhchivan, bypassando l'Armenia. Zona di transito sulla quale gli Stati Uniti avranno peraltro diritto di sviluppo. E ciò in un'area che la Russia considerava di fatto il proprio “giardino di casa”. Mosca ha giudicato “positivo” quanto concordato dai due leader caucasici, e questo fa riflettere.









