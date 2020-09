Wto: dazi Usa su Cina violano norme internazionali

I dazi di Donald Trump sui prodotti Made in China imposti nel 2018 sono in violazione delle regole internazionale. Lo afferma l'Organizzazione Mondiale del Commercio, gettando un'ombra sulla guerra commerciale avviata dalla Casa Bianca contro Pechino con dazi su più di 500 miliardi di dollari di prodotti. Washington, riporta l'agenzia Bloomberg, può comunque porre il proprio veto sulla decisione del Wto presentando un appello nei prossimi 60 giorni. Pechino, si legge in una nota del ministero del Commercio, "spera che gli Stati Uniti possano ora rispettare pienamente le decisioni" prese.

Il Wto "è completamente inadeguato per fermare le pratiche dannose della Cina". L'amministrazione Trump, tramite il rappresentante americano al commercio Robert Lighthizer, boccia così le conclusioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che, secondo gli Stati Uniti, mostrano come sia necessaria una riforma dell'organismo.