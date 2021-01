AMBIENTE WWF: in 13 anni cancellati 43 milioni di ettari di foresta

In 13 anni, tra il 2004 e il 2017, un'area forestale grande come la California, circa 43 milioni di ettari, è stata cancellata. Lo rivela un nuovo studio del Wwf che identifica e analizza i 24 principali fronti di deforestazione in 29 Paesi di Asia, America Latina e Africa, che custodiscono una superficie forestale di 377 milioni di ettari.

Se 8.000 anni fa circa la metà della superficie terrestre era occupata da foreste, oggi si è ridotta al 30%. Tra le principali cause l'agricoltura per soddisfare la domanda del mercato interno e globale. Ma come intervenire? Ognuno di noi può fare la sua parte riducendo – dice WWF - i consumi di carne e i prodotti contenenti materie prime come soia e olio di palma. Sul fronte politico e normativo chiede una nuova legge "per tenere i prodotti legati alla distruzione della natura fuori dal mercato europeo". Infine sottolinea come in molte aree la deforestazione sia un fattore determinante nell'aumento delle temperature: chiede quindi che il suo blocco sia riconosciuto anche come strategia per la lotta al cambiamento climatico.

