REALZIONI INTERNAZIONALI Xi a Usa, 'trovare il modo giusto per andare d'accordo' A Bali potrebbe esserci il primo faccia a faccia con Joe Biden

Xi a Usa, 'trovare il modo giusto per andare d'accordo'.

La Cina "è pronta a collaborare con gli Usa per trovare il modo giusto per andare d'accordo nella nuova era sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti". Lo sostiene il presidente cinese Xi Jinping, alla guida del Pcc con un terzo e inedito affidatogli domenica, in un messaggio letto alla cena di gala annuale del National Committee on Us-China Relations (Ncuscr) al Plaza di New York, secondo il network statale Cctv. A metà novembre, in occasione del G20 a Bali, in Indonesia, Xi potrebbe avere il primo faccia a faccia in persona con il presidente americano Joe Biden.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: