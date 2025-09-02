Xi definisce Putin “vecchio amico” e loda i legami Cina-Russia

Il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo russo Vladimir Putin si sono incontrati a Pechino, a testimonianza della solidità dei rapporti dopo l’invasione dell’Ucraina. Nella Grande Sala del Popolo i leader hanno ribadito i legami Cina-Russia come asse centrale del dialogo bilaterale. Xi ha accolto Putin definendolo un «vecchio amico» e ha sottolineato che le relazioni hanno resistito alla prova delle circostanze internazionali, rappresentando «un buon esempio di amicizia tra vicini, di coordinamento strategico e di cooperazione vantaggiosa».

Putin ha ringraziato il suo "caro amico" per la «calda accoglienza» e ha parlato di rapporti a "livelli senza precedenti". "Le nostre strette comunicazioni riflettono la natura strategica dei legami russo-cinesi: siamo stati insieme in passato e lo saremo anche in futuro".

Xi ha avuto bilaterali con il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev e con il premier pakistano Shahbaz Sharif, poi un colloquio con il presidente mongolo Ukhnaa Khurelsukh trasformato in trilaterale con Putin. Al centro l’ipotesi di sblocco del gasdotto Power of Siberia 2, pensato per raddoppiare la capacità di trasporto di gas verso la Cina.

Restano i dubbi di Pechino sul progetto, anche per il passaggio previsto attraverso la Mongolia.