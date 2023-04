UCRAINA Xi sente Zelensky, presto un diplomatico cinese in ucraina

Xi sente Zelensky, presto un diplomatico cinese in ucraina.

Prove di dialogo Pechino-Kiev in una telefonata tra Xi e Zelensky. 'Dialogo e negoziazione sono l'unica via d'uscita praticabile - dice il presidente cinese -. In una guerra nucleare non ci sono vincitori. Pechino invierà un suo rappresentante in Ucraina per lavorare a 'una soluzione politica della crisi'. Per il presidente ucraino è stata una telefonata 'lunga e significativa'. Positive le reazioni Usa. Ma per Mosca 'Kiev rifiuta ogni sana iniziativa per risolvere il conflitto'. Ferito dall'attacco di un drone a Kherson l'inviato di Repubblica Corrado Zunino, ucciso il suo interprete. Missili russi su Mykolaiv, un morto e 15 feriti.

