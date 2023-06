Zaporizhzhia, Kiev: "Sotto controllo". Il fisico Pascolini: "Pericolo radioattivo molto alto se viene colpita o resta senza energia" Kiev riguadagna posizioni al fronte, secondo la Gran Bretagna. Per l'Onu si aggrava la crisi umanitaria nelle aree inondate

Dopo la notizia dello sfondamento della prima linea di difesa russa in alcune aree del fronte e di performance russa “finora contrastante”, come riportato dal Ministero della Difesa britannico, c'è un certo grado di riservatezza tra le autorità ucraine. Se il presidente Zelensky fa riferimento ad “azioni di controffensiva” da parte dell'esercito rifiutandosi di dire se si tratti o meno dell'attacco che gli ucraini stanno preparando da mesi, la Viceministra della Difesa fornisce invece maggiori dettagli sulle operazioni in corso parlando di una posizione dominante che si sta guadagnando attorno ai fianchi di Bakhmut. E di sconfitte per gli occupanti nell'area di Mykolaiv.

Proprio oggi a Kiev la visita del premier canadese Trudeau che ha garantito appoggio militare e sostegno per l'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Ma nel frattempo è allarme umanitario. La situazione si aggrava, per l'Onu: dopo il danneggiamento della diga di Kakhovka, 700mila persone hanno bisogno di acqua potabile e le inondazioni di uno dei più importanti 'granai' del mondo causerà, secondo il Capo degli Affari umanitari delle Nazioni Unite, una “cascata di problemi” sul fronte delle esportazioni di cereali, dell'aumento dei prezzi e della riduzione del cibo per milioni di persone.

Situazione sotto controllo - afferma l'Operatore nucleare ucraino - per la centrale di Zaporizhzhia. Il livello di acqua per il raffreddamento è stabile, ma per gli esperti il rischio di disastro nucleare è ancora concreto. Uno dei problemi, spiega il fisico nucleare e studioso senior dell'Università di Padova, Alessandro Pascolini, è il fatto di avere attiva una sola linea elettrica delle quattro per poter far girare le pompe per il raffreddamento. "Una situazione - afferma - delicata e pericolosa, visto l'aumento dell'attività militare nella zona". Il pericolo di dispersione di materiale radioattivo è "estremamente alta", in caso di impianti colpiti o di interruzione di energia dall'esterno impedendo il raffreddamento. Potrebbe disperdersi su Ucraina e Russia, spiega ancora Pascolini, ma allo stesso tempo diffondersi su superfici molto vaste.

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Pascolini, fisico nucleare e studioso senior dell'Università di Padova

