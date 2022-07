Zelensky all'Aja: "Un tribunale speciale per giudicare i crimini di guerra russi"

Almeno venti persone, tra cui tre bambini, sono morte in un attacco missilistico russo sulla città ucraina Vinnytsia. Il sindaco di Mykolaiv denuncia: i russi bombardano obiettivi civili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo alla conferenza dell'Aja sull'Ucraina, ha domandato la creazione di un "tribunale speciale", per giudicare i crimini di guerra russi.

Una richiesta che "ha la sua legittimità", secondo il ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, Wopke Hoekstra. "L'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina è la madre di tutti i crimini. Dobbiamo riempire un vuoto poiché la Corte Penale Internazionale non ha la piena giurisdizione", ha detto, aggiungendo che l'Olanda farà tutto il possibile per aiutare Kiev. Il governo britannico uscente di Boris Johnson ha annunciato uno stanziamento aggiuntivo da 2,5 milioni di sterline a nome del Regno Unito, nel quadro degli sforzi dei paesi occidentali per avviare un'indagine internazionale sui crimini di guerra imputati all'esercito di Mosca.

La Russia intanto ribadisce: un futuro accordo deve prevedere lo status di Paese non allineato dell'Ucraina e privo nucleare. Oltre al riconoscimento dei territori della Crimea e delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk. "Dobbiamo prepararci a un autunno difficile", ha dichiarato il presidente francese Macron parlando del taglio del gas russo. "Continueremo a sostenere Kiev ma non vogliamo una guerra mondiale".