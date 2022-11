Zelensky all'Onu: "Milioni di persone al gelo, è crimine contro umanità"

Zelensky all'Onu: "Milioni di persone al gelo, è crimine contro umanità".

"Con le temperature sotto zero, milioni di persone sono senza riscaldamento, luce, acqua. Questo è un chiaro crimine contro l'umanità". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando in video alla riunione del Consiglio di Sicurezza Onu. "Dobbiamo guidare il mondo fuori da questa strada senza uscita. Ci servono le vostre decisioni", ha detto rivolto ai Quindici, sottolineando che "chi istiga questa guerra blocca ogni tentativo del Consiglio di portare avanti il suo mandato".

Rincara l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield: 'Putin ha deciso che se non può prendere l'Ucraina con la forza, congelerà il paese'. E Mosca smentisce Parigi su un colloquio telefonico con Putin annunciato da Macron: 'Non ci sono piani al riguardo'. Intanto il Parlamento europeo approva una risoluzione che riconosce la Russia come 'stato sponsor del terrorismo'.

Dopo il voto, su cui il M5s si è astenuto, il sito dell'Eurocamera ha subito un cyberattacco rivendicato dagli hacker pro-russi di Killnet.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: