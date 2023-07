Zelensky chiama gli Usa: "Dateci le armi a lungo raggio"

“Con il bombardamento su Leopoli ci sentiamo tutti più esposti”: è questo il sentimento degli ucraini che vivono a San Marino, in ansia per il destino di parenti ed amici. Era da mesi che le bombe non cadevano sulla città, a 70 km dal confine con la Polonia. Ora il fragile senso di sicurezza che restituiva una parvenza di normalità nell'orrore della guerra, si è tragicamente spezzato. Sale il bilancio di morte: 7 le persone rimaste uccise nell'attacco. Alla vigilia del 500° giorno dell'operazione militare russa, le forze ucraine stanno avanzando poco ma "non si ritirano", afferma il presidente Zelensky, atteso oggi in Turchia su invito di Erdogan.

Al centro dei colloqui l'accordo, in scadenza il 17 luglio, che ha permesso le esportazioni di grano dai porti ucraini. Dopo gli incontri, alle 20 ora italiana, è prevista un conferenza stampa congiunta. E c'è attesa anche per l'annuncio da parte degli Usa dell'invio di bombe a grappolo a Kiev. La consegna di armi a lungo raggio "dipende esclusivamente" da Washington, ha affermato Zelensky da Praga, prima di imbarcarsi per Istanbul, e avverte: "Senza di esse è difficile non solo svolgere missioni offensive ma anche operazioni difensive". Intanto il segretario generale della Nato Stoltenberg promette: “Al summit di Vilnius renderemo l'Ucraina ancora più forte, con un pacchetto di tre elementi: assistenza pluriennale militare, aumenteremo i nostri legami politici con il lancio del Consiglio Nato-Ucraina e mi aspetto – conclude - che i leader ribadiscano che Kiev entrerà nella Nato".