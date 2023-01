UCRAINA Zelensky chiede nuovi missili. Scholz: "No allo scontro Russia-Nato" Riflettori puntati sulla questione armamenti

“No” all'escalation militare tra Russia e Nato. Il cancelliere tedesco Scholz interviene nel dibattito sull'invio dei caccia all'Ucraina. In un'intervista Scholz assicura impegno affinché dalla guerra in atto non scaturisca un conflitto tra Mosca e l'Alleanza. Il cancelliere ha poi detto di voler proseguire nel negoziato con Putin. E il Cremlino ha risposto confermando l'apertura ai contatti.

Ora ci si focalizza proprio sugli armamenti, con il presidente ucraino Zelensky che chiede missili a lunga gittata. Quelli attualmente utilizzati non riescono a superare la distanza di 80 chilometri e, quindi, raggiungere molte delle aree occupate dai russi. Il supporto occidentale prosegue comunque in diverse forme. Il Ministero della Difesa britannico ha fatto sapere che gli equipaggi dei carri armati ucraini sono arrivati nel Regno Unito per addestrarsi. La Gran Bretagna, infatti, invierà carri Challenger 2.

Dall'Italia interviene il ministro della Difesa Crosetto. “Speravo che la Russia potesse diventare alleata dell'Occidente, ma avevo torto”, dichiara. E il ministro degli Esteri Tajani ribadisce che Roma invierà armi difensive e non offensive.

