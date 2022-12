GUERRA IN UCRAINA Zelensky: "Il 2023 sarà l'anno cruciale" La portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakharova liquida la richiesta di Kiev di espellere la Russia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: "Solo cani che abbaiano"

308 giorni di combattimenti ma per il popolo ucraino ancora non c'è pace. Nelle città di Kherson e Kharkiv almeno 33 razzi lanciati. Il sindaco di Kharkiv riferisce che la città è ancora sotto tiro e le autorità ucraine hanno annunciato l'allarme aereo in tutto il paese. Centinaia di civili in fuga, terrorizzati dai bombardamenti, con lunghe code di macchine ai posti di blocco. La regione attaccata 50 volte in 24 ore. Non ci sono ancora notizie su eventuali morti e danneggiamenti, l'Onu però comunica che il numero di vittime civili accertate dall'inizio dell'invasione russa, 6.884 tra cui 429 bambini, sarebbe molto sottostimato.

L'Ucraina è riuscita a liberare più di 1.800 città e villaggi dagli occupanti russi, ha dichiarato il presidente Zelensky nel suo discorso annuale al parlamento ucraino: “Ringrazio tutti gli Stati che ci aiutano a superare la tirannia russa. I soldati ucraini hanno cacciato gli invasori da Kiev, e questo è stato il primo punto di svolta nella guerra. La dimostrazione della nostra forza e resistenza. Il 2023 sarà l'anno cruciale per liberare il paese”.

La portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakharova liquida la richiesta di Kiev di espellere la Russia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: “Quale dovrebbe essere la reazione di Mosca alla richiesta? Non fare nulla – dice - questo è esattamente il caso in cui i cani abbaiano ma la carovana va avanti".

