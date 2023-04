UCRAINA Zelensky in Polonia, Putin riceve Lukashenko

Proseguono i violenti combattimenti a Bakhmut con i russi che lentamente conquistano terreno ma “non controllano la città” ha dichiarato anche oggi Zelensky precisando che la decisione di ritirare le forze di difesa “può essere presa solo in caso di minaccia di ingenti perdite di soldati". "Più velocemente arrivano le munizioni dai partner internazionali, più velocemente le forze di difesa riconquisteranno la situazione non solo a Bakhmut, ma anche lungo l'intera linea di contatto", ha detto il presidente ucraino in visita a Varsavia. Il presidente polacco Duda ha intanto fatto sapere che intende fornire a Kiev altri sei mig 29 oltre agli otto già trasferiti. A Mosca, oggi e domani, l'incontro tra Putin e Lukashenko che si vedono per la prima volta dopo che il presidente russo ha annunciato il dislocamento di testate nucleari tattiche in Bielorussia. Putin ha anche ricevuto le lettere credenziali di nuovi ambasciatori, compresa la statunitense Lynne Tracy alla quale ha detto che le relazioni Usa-Russia sono in profonda crisi perché Washington ha sostenuto le rivoluzioni colorate nelle ex Repubbliche sovietiche e quello che ha definito "il colpo di Stato a Kiev" nel 2014, come episodio "all'origine dell'attuale crisi".

