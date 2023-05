GUERRA IN UCRAINA Zelensky oggi a Londra dal primo ministro britannico Sunak Per Kiev in arrivo centinaia di missili e droni per difesa aerea. L'incontro a avrà luogo nella residenza del primo ministro a Chequers.



Il presidente ucraino Volodymir Zelensky è atterrato in mattinata a Londra per colloqui con il primo ministro britannico Rishi Sunak, in una visita a sorpresa nella capitale britannica. Secondo quanto annunciato da Downing Street, durante l'incontro verrà confermata un'ulteriore fornitura da parte del Regno Unito all'Ucraina di centinaia di missili di difesa aerea e ulteriori sistemi aerei senza pilota, tra cui centinaia di nuovi droni d'attacco a lungo raggio con una portata di oltre 200 km. Il loro arrivo dovrebbe avvenire nei prossimi mesi mentre l'Ucraina si prepara a intensificare la sua resistenza all'invasione russa in corso.

L'esercito ucraino si è intanto felicitato oggi per il successo della sua offensiva nell'est del Paese, nella battaglia più lunga e sanguinosa del conflitto con la Russia. "L'avanzata delle nostre truppe nell'area di Bakhmut è il primo successo dell'offensiva volta a difendere questa città che i russi stanno cercando di prendere dalla scorsa estate", ha affermato il comandante delle truppe di terra ucraine Oleksandr Syrsky, citato dal ministero della Difesa. Il premier britannico Rishi Sunak ha anche lanciato un appello globale agli alleati occidentali per sostenere militarmente l'Ucraina, riferendosi alla controffensiva delle truppe di Kiev per respingere l'invasione russa.

