Zelensky pronto ad incontrare Putin al G20, ma Mosca frena

Il possibile faccia a faccia tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin torna sul tavolo in vista del prossimo G20, in programma a dicembre a Miami. Il presidente ucraino si dice pronto a partecipare al vertice nel caso ci sia anche il leader russo, ritenendo necessario incontrarsi, discutere e soprattutto arrivare a risultati concreti.

Da Mosca arriva però una frenata. Il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov, fa sapere che l'eventuale partecipazione del presidente russo al vertice americano non è stata ancora discussa. Sul terreno, intanto, continuano gli attacchi incrociati. Secondo fonti ucraine, un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyj Rih, provocando un morto e due feriti. Droni ucraini avrebbero invece colpito contemporaneamente le città russe di Tolyatti e Taganrog, causando incendi e danni a strutture industriali e infrastrutturali.

Esplosioni sono state segnalate anche a Odessa, mentre il ministero della Difesa russo riferisce di attacchi con droni nella regione di Kharkiv. Intanto sul possibile coinvolgimento europeo nel conflitto torna a parlare Putin. Il presidente russo considera un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina come un atto di guerra contro la Russia, pur sostenendo che Mosca non avrebbe al momento alcun motivo per entrare in conflitto con l'Europa.

Nell'intervista tv, rilasciata a New Dheli, in India, in occasione del vertice dei Brics, Putin ha inoltre ribadito la propria lettura delle origini del conflitto, attribuendone la responsabilità alle élite occidentali e al progetto di portare l'Ucraina nella Nato.









