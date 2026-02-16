GUERRA RUSSO-UCRAINA Zelensky: “Putin fermerà la guerra solo sotto pressione” La portavoce russa Maria Zakharova intanto accusa il “regime di Kiev” di essere una “cellula terroristica internazionale con tendenze neonaziste”. Mentre continuano le bombe: 668 attacchi russi in 24 ore a Zaporizhzhia

Zelensky: “Putin fermerà la guerra solo sotto pressione”.

Mentre proseguono i contatti e le ipotesi di un cessate il fuoco, il confronto tra Kiev e Mosca resta duro sia sul piano diplomatico sia su quello militare. In un’intervista a Politico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina ha già compiuto “il più grande compromesso” possibile nei confronti della Russia, osservando che il presidente russo Vladimir Putin e il suo entourage “non sono in prigione”. Zelensky ha riferito che dagli Stati Uniti, incluso l’ex presidente Donald Trump, sono arrivati segnali sulla necessità di compromessi e sull’ipotesi di un cessate il fuoco temporaneo. Kiev, ha spiegato, avrebbe accettato un cessate il fuoco incondizionato, ma Mosca lo avrebbe respinto. “Putin rifiuterà finché non verrà esercitata una vera pressione su di lui”, ha affermato il leader ucraino, sostenendo che solo una pressione concreta potrà fermare la guerra.

Di segno opposto la posizione russa. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, intervenuta nel programma 'Big Game' di Channel One, ha accusato il “regime di Kiev” di essere una “cellula terroristica internazionale con tendenze neonaziste”. "Ho una domanda per le decine di migliaia di esperti mondiali di terrorismo internazionale: dove siete tutti? - ha detto - Perché non c'è stata una tavola rotonda o una sessione alla Conferenza di Monaco su come il regime di Kiev sia passato da regime fantoccio che giocava a fare democrazia a cellula terroristica internazionale con caratteristiche uniche, ovvero una vena neonazista?", ha detto in tv. Zakharova ha aggiunto che si tratta di terrorismo internazionale, alimentato da armi, denaro e sostegno politico dall'esterno. "Un intero conglomerato di paesi sotto l'egida della Nato", ha spiegato Zakharova.

In particolare, l'Ucraina commette attacchi terroristici non solo contro i civili, ma anche contro gli operatori dei servizi sociali, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri. "Il regime di Kiev, dopo aver commesso attacchi terroristici contro i civili, torna immediatamente sulla scena del crimine per uccidere i civili che rappresentano i servizi sociali, i servizi di emergenza e, naturalmente, i medici, il che è motivo di particolare amarezza, di un odio particolarmente animalesco", ha concluso.

Sul terreno, intanto, i combattimenti non si fermano. Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno lanciato 668 attacchi contro 32 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha riferito su Telegram Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare regionale, secondo quanto riporta Ukrinform. Sei persone sono rimaste ferite nei bombardamenti.

