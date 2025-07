Zelensky sente Trump: "Dialogo costruttivo per la difesa e la pace"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con l'ex presidente statunitense Donald Trump, definendolo "un'ottima conversazione". Lo ha annunciato lo stesso Zelensky su X, sottolineando di aver discusso con Trump delle "soluzioni necessarie per garantire una migliore protezione della popolazione ucraina dagli attacchi russi" e di un impegno condiviso per raggiungere la pace.

Trump avrebbe anche riferito i contenuti del suo recente incontro con il nuovo Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. I due leader hanno concordato di mantenere contatti regolari. Sul fronte bellico, continuano i violenti scambi tra Mosca e Kiev. Il Ministero della Difesa russo ha riferito che la scorsa notte sono stati intercettati 55 droni ucraini in diverse regioni della Federazione: 32 nella regione di Belgorod, 12 a Voronezh, sei sul Mar Nero, tre a Lipetsk e uno ciascuno nelle regioni di Rostov e Kursk.

In Ucraina, nuovi attacchi russi hanno colpito diverse zone. A Kharkiv, una donna di 68 anni è rimasta ferita nel villaggio di Prykolotne, nel distretto di Kupjansky, a seguito di un attacco con droni. Le fiamme divampate hanno distrutto due case e altri edifici.

La regione di Kherson ha registrato un bilancio di due morti e 18 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali. A Donetsk, un attacco con lanciarazzi multiplo Smerch ha colpito un edificio residenziale a Rodynske, ferendo quattro civili.