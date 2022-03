GUERRA UCRAINA Zelensky: “Sostegno degli Usa è vitale per noi”; colloqui tornano online

In un discorso televisivo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i colloqui di pace con la Russia continuano "ma per il momento ci sono solo parole, niente di concreto", riporta il Guardian. Zelenskiy ha anche affermato che l'Ucraina si sta preparando per gli attacchi russi al Donbass.

Zelensky ha comunque parlato di un'altra "giornata diplomatica molto attiva" e ha delineato le sue tre priorità chiave: armi per l'Ucraina, nuove sanzioni contro la Russia e sostegno finanziario per il suo Stato. Riferendosi alla sua telefonata con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il leader ucraino ha affermato che la conversazione è stata "molto dettagliata" ed "è durata un'ora". "Naturalmente, ho ringraziato gli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti umanitari da 1 miliardo di dollari e ulteriori 500 milioni di dollari a sostegno del bilancio diretto. E ho sottolineato che questo momento è un punto di svolta - ha detto Zelensky -. Ho detto al presidente Biden di cosa ha bisogno l'Ucraina. Ed ero il più sincero possibile con lui. Il sostegno degli Stati Uniti è vitale per noi. E ora è particolarmente importante dare una mano all'Ucraina, per mostrare tutto il potere del mondo democratico".

Intanto i colloqui tornano online dal 1° aprile; la Russia chiede infatti fare più lavoro su una bozza di trattato.

