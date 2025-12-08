Zelensky: “Sul Donbass nessun accordo tra USA – Mosca e Kiev”

Dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che si era detto “deluso dal presidente ucraino” per quanto riguarda i colloqui di pace, arriva la piccata replica di Zelensky: “Non c'è ancora un'intesa tra Mosca, Usa e Kiev sul Donbass”.

Il presidente ucraino intanto è stato ricevuto Bruxelles e Londra. Ad accoglierlo nella capitale belga il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, António Costa. Proprio da Costa un altra dura replica a Trump: “Se siamo alleati – afferma - dobbiamo agire come alleati senza minacciare di interferire nella vita politica interna”. E poi un ammonimento: “Non accettiamo intromissioni sulla libertà di espressione”. Il presidente del Consiglio europeo parla anche del caso Musk. “Stati Uniti e Ue ormai non condividono la stessa visione dell'ordine internazionale”.

Ursula von der Leyen parla dell'incontro con Zelensky: “L'ho aggiornato su due priorità fondamentali: il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento della preparazione della difesa europea. Sappiamo tutti cosa c'è in gioco e sappiamo che non c'è più tempo da perdere”. Mosca non ci sta: “È ora che l'Unione Europea ascolti Trump per salvarsi – dichiara Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo - la squadra di Biden ha gestito completamente Bruxelles, spingendo l'UE sulla strada sbagliata”.

A Londra vertice con Starmer, Macron e Merz. Assente la presidente del Consiglio Meloni che però ha fatto sapere di aver sentito il leader ucraino e domani lo incontrerà. La Russia incrimina decine di responsabili ed ex responsabili politici e militari ucraini per “genocidio” della popolazione di etnia russa o russofona del Donbass a partire dal 2014. Tra i 41 accusati non figura il presidente Zelensky.







