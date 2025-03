Zelensky, 'Usa restano partner strategico dell'Ucraina'

"A dispetto del dialogo duro", gli Usa restano "un partner strategico dell'Ucraina": lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky sul suo profilo X a margine dell'arrivo a Londra, per un incontro bilaterale anticipato ad oggi con il premier britannico Keir Starmer - dopo lo scontro di ieri alla Casa Bianca - prima del vertice paneuropeo di domani. Zelensky ha poi ribadito di essere "molto grato agli Stati Uniti per tutto il sostegno ricevuto, in particolare nei tre anni di guerra con la Russia. E ha rivolto un "grazie" a Trump. Ma ha anche insistito che occorre essere "onesti e diretti per capire i nostri obiettivi condivisi".