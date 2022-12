UCRAINA Zelensky vola da Biden, anche i Patriot nei nuovi aiuti militari Usa a Kiev

Sirene antiaeree in tutta l'Ucraina nel giorno in cui Zelensky è atteso a Washington per incontrare Biden alle 14 americane, le 20 in Italia. A seguire la conferenza stampa congiunta nella quale con tutta probabilità verrà annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari Usa a Kiev - di quasi due miliardi di dollari - che includono per la prima volta i missili terra-aria Patriot, per la difesa delle infrastrutture strategiche. Solo poche ore fa Dmitry Medvedev, numero due del Consiglio di Sicurezza russo, ha incontrato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping, che invita le parti ad 'esercitare moderazione in Ucraina, condurre un dialogo complessivo e risolvere le preoccupazioni comuni nel campo della sicurezza attraverso mezzi politici'. Il Cremlino intanto fa sapere che il presidente Putin non farà oggi, ma l'anno prossimo, l'atteso discorso sullo Stato della Nazione.

