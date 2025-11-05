Zohran Mamdani conquista New York, tra promesse progressiste e lo scontro con Trump

Zohran Mamdani sarà è prossimo sindaco di New York. Secondo la CNN il democratico socialista vince con il 51,2%, superando l'ex governatore Andrew Cuomo ed il repubblicano Curtis Sliwa.

Con questa vittoria, Mamdani di 34 anni, inciderà il suo posto nella Storia come il primo sindaco musulmano della città, il primo di origini sud-asiatiche e il primo nato in Africa. Diventerà anche il sindaco più giovane della città in più di un secolo quando entrerà in carica il 1° gennaio.

"Sarò il sindaco di ogni Newyorkese - ha detto neo-eletto sindaco - sia che abbiate votato per me, per il Governatore Cuomo, o vi siate sentiti troppo disillusi da un sistema politico a lungo rotto per votare affatto, io lotterò per una città che funzioni per voi, che sia accessibile per voi, che sia sicura per voi. Lavorerò per essere un sindaco di cui sarete orgogliosi". Riguardo alle aspre critiche ricevute per le sue posizioni in politica estera, ha promesso un approccio basato sull'onestà: "Non posso promettere che sarete sempre d'accordo con me, ma non mi nasconderò mai da voi. Se state soffrendo, cercherò di curare. Se vi sentite incompresi, mi sforzerò di capire. Le vostre preoccupazioni saranno sempre le mie. E metterò le vostre speranze davanti alle mie."

Mamdani ha definito la sua coalizione come un esempio di solidarietà che ha vinto in tutti e cinque i distretti, unendo aree diverse della città come Harlem e Bay Ridge, Jackson Heights e Port Richmond. Ha citato le parole di Nelson Mandela, affermando: "Sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Amici miei, noi l'abbiamo fatto."

Piccato il commento del presidente Donald Trump: "Il fatto che Trump non era sulla scheda elettorale e lo shutdown sono stati i due motivi per cui i repubblicani hanno perso le elezioni stasera, secondo i sondaggisti" ha scritto su Truth.

Forte la replica di Mamdani: "Se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Trump come sconfiggerlo, quella è la città che lo ha fatto nascere", ha detto. "Donald Trump, visto che so che stai guardando, ho quattro parole per te: alza il volume".









