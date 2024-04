BLOOMBERG BILLIONAIRES INDEX Zuckerberg sorpassa Musk: è il terzo più ricco al mondo La persona più ricca del mondo è Bernard Arnault

Zuckerberg sorpassa Musk: è il terzo più ricco al mondo.

Mark Zuckerberg supera per la prima volta dal 2020 Elon Musk e si afferma, secondo il Bloomberg Billionaires Index, come la terza persona più ricca al mondo. Il sorpasso è avvenuto in un giornata difficile per Tesla dopo che l'agenzia Reuters ha riportato che il colosso delle auto elettriche ha cancellato i suoi piani per una vettura a basso costo. Un rumors che ha fatto calare i titoli Tesla e fatto perdere terreno a Musk. Zuckerberg vale ora 186,9 miliardi e Musk 180,6 miliardi.

La persona più ricca del mondo è Bernard Arnault, capo della multinazionale del lusso Lvmh, che detiene un patrimonio personale di 231 miliardi di dollari. Secondo i calcoli effettuati da Bloomberg News, sul podio degli ultra miliardari gli fa compagnia anche il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, in seconda posizione con denari personali a oltre 203 miliardi di dollari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: