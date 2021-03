1 aprile, incontri istituzionali per l'oratore ufficiale Borrelli: “Onorato, segno della cooperazione tra protezioni civili"

A poche ore dalla cerimonia di investitura dei nuovi Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, l'oratore ufficiale Angelo Borrelli è stato ricevuto in udienza dai capi di Stato in carica, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini. L'ex capo della Protezione Civile italiana e già commissario per l'emergenza ha ricevuto l'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata.







La Reggenza, in un passaggio del suo intervento, si è soffermata sull'orgoglio di collaborare con la Protezione Civile italiana. "Un punto di riferimento prezioso e imprescindibile", hanno affermato i Capitani Reggenti. Citati, tra gli altri argomenti, gli accordi di cooperazione sottoscritti nel tempo. Cooperazione "tra Stati e popoli" che diventa ancora più importante in un periodo difficile come quello segnato dalla pandemia. Nel pomeriggio, l'incontro tra Borrelli e i segretari di Stato agli Esteri Beccari e al Territorio Canti. Tra i temi trattati, proprio l'interazione tra le due realtà specie durante le fasi più complesse della prima ondata.

La cerimonia di insediamento sarà trasmessa dalle ore 9,30 del 1 aprile in diretta su San Marino Rtv.

Nel video, le interviste ad Angelo Borrelli (oratore ufficiale) e a Luca Beccari (segretario di Stato agli Esteri)