1° aprile: gli auguri del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ai Capitani Reggenti

In occasione dell'investitura dei nuovi Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha inviato il suo messaggio di auguri:

"Eccellentissimi Capitani Reggenti,

in occasione della Vostra investitura in qualità di Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, sono lieto di porgerVi, a nome del popolo italiano e mio personale, le più calorose congratulazioni e i più fervidi auguri per lo svolgimento del Vostro impegnativo incarico. Sono convinto che la Repubblica di San Marino e l'Italia proseguiranno nel consolidamento della loro amicizia e della fruttuosa collaborazione, ampliando sempre più gli strettissimi legami che le uniscono e trovando adeguate soluzioni ai problemi di comune interesse.

Vi prego di accettare l'espressione della mia sincera considerazione e stima".