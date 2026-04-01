1° Aprile: il giorno dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva

In una giornata di festa che prometteva neve ma che si rivela più clemente del previsto, Alice Mina e Vladimiro Selva entrano di diritto nella storia sammarinese come nuovi Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2026, entrambi al primo mandato. Si avvicendano a Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, protagonisti di un semestre con Europa, pace, solidarietà come temi portanti; una linea di continuità con i sei mesi che verranno. La cerimonia, sorretta da un protocollo plurisecolare, si apre con l'Alzabandiera in Piazza della Libertà sull'Inno nazionale eseguito dalla Banda Militare e il Corteo verso Palazzo Valloni. Atto di rispetto e appartenenza che precede l'omaggio del Corpo diplomatico e consolare accreditato: una rappresentanza sempre più folta, un'ampia rete di relazioni internazionali consolidate e recenti. Chiude come sempre la serie delle rituali strette di mano l'Oratore ufficiale, Alain Berset, Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Ultima allocuzione, dopo due anni, per Mons. Petar Rajič, Nunzio Apostolico e Decano del Corpo diplomatico, nominato nuovo Prefetto della Casa Pontificia da Papa Leone. Mons. Edgar Peña Parra il successore già indicato dal Santo Padre.

Segue il discorso di ingresso dei Capitani Reggenti, con le priorità per il Paese, come il raggiungimento del processo di integrazione europea condiviso con Andorra quali partner attivi. Dalla Reggenza il benvenuto alla Ministra andorrana della Cultura, Gioventù e Sport Mònica Bonell Tuset, ospite della Repubblica.

Da Palazzo Valloni, quindi, il corteo si riforma e sfila lungo il centro storico fino a Palazzo Pubblico per l’incontro con la Reggenza uscente. Pochi minuti di colloquio e il Corteo Reggenziale si compatta per salire alla Basilica del Santo per la Messa solenne celebrata dal Vescovo di San Marino – Montefeltro, Mons. Domenico Beneventi.

Al termine del rito religioso, il ritorno a Palazzo Pubblico per l’ultimo atto, cruciale, della giornata: il passaggio dei poteri. Dopo l’Orazione ufficiale di Alain Berset, il giuramento con la lettura della formula in latino, da parte del Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi. L'apice nello scambio del Collare di Gran maestro dell’Ordine di San Marino. Sui volti l'orgoglio e la commozione di “rappresentare un simbolo di democrazia”.

La Repubblica festeggia i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva.







