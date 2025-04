1° aprile: nuove tecnologie e intelligenza artificiale al centro dell'orazione di Donatella Sciuto

L'urgenza di una interazione etica tra tecnologia e valori umani il perno dell' intervento della rettrice del Politecnico, Donatella Sciuto. L'oratrice ufficiale coglie l'occasione della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti per una una riflessione profonda sull'importanza della storia, della tecnologia, della responsabilità sociale nel contesto attuale. Da una parte passato, tradizione ed identità custodite tra le mura di Palazzo Pubblico, a guidare le scelte del presente e del futuro. Dall'altra le sfide contemporanee, che l'umanità si trova ad affrontare. Tra queste l'intelligenza artificiale, argomento forte dell'orazione che la Sciuto affronta con l'approccio da ingegnera e ricercatrice: gestirla, oppure rifiutarla e arrenderci.

AI intesa non come evoluzione neutra, ma trasformazione che porta con sé implicazioni etiche e sociali che richiedono una riflessione approfondita e ad un utilizzo per il bene comune, non come strumento di divisione L'esigenza di una formazione adeguata, di una cultura del pensiero critico. Cita Tim Cook e Umberto Eco per sottolineare l'importanza della saggezza umana nell'uso della tecnologia.

L'appello è di costruire un futuro in cui la tecnologia non superi la nostra capacità di comprensione, di definire una visione chiara e responsabile, di adottare politiche adattive e collaborative che affrontino le disuguaglianze e promuovano l'inclusione perché “solidarietà e collaborazione sono essenziali in un mondo sempre più interconnesso”.

L'orazione integrale