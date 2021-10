1° OTTOBRE 1° ottobre: Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini sono saliti alla Suprema Magistratura dello Stato

E' il giorno dei Capitani Reggenti oggi a San Marino: Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini sono saliti alla Suprema Magistratura dello Stato. La cerimonia è stata ancora una volta contrassegnata dalle normative anti covid che hanno portato ad un contingentamento delle presenze, anche se sono stati tanti i sammarinesi che hanno seguito la cerimonia e il corteo per le strade del centro storico di San Marino Città.

Nel loro discorso di insediamento i Capitani Reggenti eletti hanno toccato molti tempi di stretta attualità: dall'ambiente alla scuola, dall'importanza dei consessi multilaterali al rapporto con la vicina Italia. Il discorso in tutte le sue sfaccettature è stato contrassegnato dalla fiducia nel futuro e nella speranza per una ripartenza a tutti i livelli. Il corteo si è poi come sempre spostato a Palazzo Pubblico dove i Capitani Reggenti eletti hanno incontrato quelli in carica per spostarsi, in corteo, fino alla Basilica del Santo dove il Vescovo Mons. Turazzi ha celebrato la Santa Messa.

Di seguito il ritorno a Palazzo Pubblico. Nella sua orazione l'oratore ufficiale Sua Eccellenza Alojz Kovsca, Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica di Slovenia ricorda i rapporti bilaterali trai due Stati, richiama il percorso di associazione di San Marino all'Ue e le difficoltà legate alla pandemia.

Poi il momento più solenne: quello del giuramento e dello scambio dei collari che portano Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini alla Suprema Magistratura.

