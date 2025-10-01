INSEDIAMENTO REGGENZA 1° ottobre: il Segretario Luca Beccari presenta l'Oratore Ufficiale

1° ottobre: il Segretario Luca Beccari presenta l'Oratore Ufficiale.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Signori Segretari di Stato,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

Signori Rappresentanti del Corpo Diplomatico e Consolare, Autorità Civili e Religiose,

Signori Capitani di Castello,

Graditi Ospiti,

Adempio con sentimenti di alta stima e particolare compiacimento all’incarico di presentare Loro il Commissario per il Commercio e la sicurezza economica, la Relazioni Interistituzionali e la trasparenza della Commissione europea, Maroš Šefčovič, nel ruolo che ha accolto di rivestire di Oratore Ufficiale della Cerimonia di Insediamento dei nuovi Capitani Reggenti.

La presenza in Repubblica del Commissario europeo Šefčovič, contribuisce oggi ad arricchire una Cerimonia che, ponendosi in continuità con l’evoluzione democratica delle Istituzioni e con le più antiche tradizioni storiche e protocollari, richiama il processo evolutivo dello Stato sammarinese, le sue scelte, il suo ruolo internazionale, inglobando il percorso di sviluppo attuale e futuro.

Per questa ragione, aver oggi al pulpito più prestigioso della semestrale solenne Cerimonia, l’Alto Rappresentante dell’Unione europea che così tenacemente ha sostenuto le ragioni dell’integrazione di San Marino e suggellato insieme i passaggi salienti per il termine dei negoziati finalizzati alla firma dell’Accordo di Associazione, è la risposta più convincente al cambio di paradigma che l’integrazione europea comporta per la Repubblica.

Il Commissario Šefčovič, grazie a una formazione accademica e professionale sviluppata ai più alti livelli e a una profonda conoscenza dell’Unione, ha maturato presso le istituzioni europee un’esperienza ineguagliabile, soprattutto nei processi decisionali e negoziali che guidano le politiche europee; è un diplomatico e un politico di spessore altissimo, al quale sono stati conferiti ruoli determinanti e strategici, con ricadute anche negli attuali scenari geopolitici mondiali.

Nel suo incarico di Capo negoziatore, per mandato della Commissione europea, della delegazione della Ue per addivenire a un accordo di associazione tra la Repubblica di San Marino, il Principato di Andorra e l’Unione europea stessa, il Commissario Šefčovič ha impresso nuovo slancio ai negoziati, attraverso le sue innate abilità di uomo pragmatico, lungimirante, dotato di visione politica e alto senso di responsabilità.

Gentile Eccellenza,

siamo tutti consapevoli del momento storico in cui si colloca la Sua Visita sul Titano e il significato che assume la relazione strutturata, amichevole e pro attiva con i vertici istituzionali dell’Unione europea, con i quali si sono condivise le strategie più congrue e sostenibili per Paesi in condizione di terzietà, ma con potenzialità di status equivalente, nelle materie ricondotte nell’ampio articolato.

Grazie al Suo apporto convinto e sostanziale alla causa della celere prosecuzione del negozialo, il cui temine abbiamo insieme festeggiato nel dicembre 2023, attendiamo ora tutti, Istituzioni, Governo e comunità civile, il coronamento dello sforzo negoziale, rappresentato dalla firma dell’Accordo medesimo.

Nella certezza che non mancherà di confermare la Sua vicinanza e il Suo apporto convinto per l’attesissimo traguardo, Le cedo ora molto volentieri questo podio, dal quale pronuncerà l’Orazione Ufficiale.

