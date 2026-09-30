1° ottobre, l'Oratore Ufficiale Imma Tor Faus in udienza dalla Reggenza: "San Marino e Andorra, amicizia storica"

Un legame profondo tra due Paesi che non condividono solo l'appartenenza alla famiglia europea e il comune percorso di associazione con l'Unione. La visita della ministra degli Esteri di Andorra, Imma Tor Faus, e la sua partecipazione come Oratore Ufficiale domani, 1 ottobre, alla cerimonia di insediamento dei nuovi Capitani Reggenti, segna il passaggio simbolico tra il semestre del via libera e la firma il 19 ottobre dell'accordo. Ma non solo: rafforza un rapporto di amicizia che ha radici in 30 anni di relazioni diplomatiche e nei comuni valori di multilateralismo, dialogo, rispetto del diritto internazionale.

Non a caso, quando la ministra andorrana è stata ricevuta dai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, il filo conduttore sia del suo discorso sia di quello del segretario agli Esteri Luca Beccari è stato quello del ruolo dei piccoli Stati nella diplomazia, in un contesto internazionale sempre più complesso: un momento in cui voci come quella di San Marino e Andorra sono sempre più importanti. "Le piccole nazioni possono e devono farsi portatrici di dialogo, neutralità attiva e cooperazione", hanno detto i capi di Stato nella loro ultima udienza ufficiale, "con la piena condivisione dei valori identitari delle rispettive comunità".

Dopo l'udienza Imma Tor Faus è stata insignita del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di Sant'Agata. "Sono molto onorata di aver ricevuto l'onorificenza dell'Ordine di Sant'Agata in una cerimonia molto bella e commovente. Sarò ancora più onorata domani di essere l'Oratore Ufficiale della cerimonia di investitura dei nuovi Capitani Reggenti: un'orazione che sarà incentrata su temi quali le eccellenti relazioni tra Andorra e San Marino, ma più in generale sul ruolo che i piccoli stati come Andorra e San Marino possono svolgere sulla scena internazionale e all'interno del continente europeo", ha affermato la ministra Tor Faus. "Credo che sia bello avere qui la ministra oggi, perché è una grande amica di San Marino, è una grande amica personale, e ha avuto sempre la capacità di un dialogo costruttivo e propositivo nelle relazioni con San Marino. Ma soprattutto perché insieme ci avviciniamo a questo grande traguardo: è bello poterlo anticipare con la sua presenza qui a San Marino e celebrare la collaborazione che anche da questo percorso è scaturita e ha rafforzato le nostre relazioni", ha detto Beccari.

Nel servizio le intervista a Imma Tor Faus, ministra degli Esteri di Andorra, e Luca Beccari, segretario di Stato agli Esteri







