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1° ottobre, l'Oratore Ufficiale Imma Tor Faus in udienza dalla Reggenza: "San Marino e Andorra, amicizia storica"

La partecipazione della ministra del Principato all'insediamento dei nuovi capi di Stato rafforza il legame storico tra i due Paesi, che il 19 ottobre firmeranno l'accordo di Associazione con l'Unione Europea

di Pierluigi Mandoi
30 set 2026

Un legame profondo tra due Paesi che non condividono solo l'appartenenza alla famiglia europea e il comune percorso di associazione con l'Unione. La visita della ministra degli Esteri di Andorra, Imma Tor Faus, e la sua partecipazione come Oratore Ufficiale domani, 1 ottobre, alla cerimonia di insediamento dei nuovi Capitani Reggenti, segna il passaggio simbolico tra il semestre del via libera e la firma il 19 ottobre dell'accordo. Ma non solo: rafforza un rapporto di amicizia che ha radici in 30 anni di relazioni diplomatiche e nei comuni valori di multilateralismo, dialogo, rispetto del diritto internazionale.

Non a caso, quando la ministra andorrana è stata ricevuta dai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, il filo conduttore sia del suo discorso sia di quello del segretario agli Esteri Luca Beccari è stato quello del ruolo dei piccoli Stati nella diplomazia, in un contesto internazionale sempre più complesso: un momento in cui voci come quella di San Marino e Andorra sono sempre più importanti. "Le piccole nazioni possono e devono farsi portatrici di dialogo, neutralità attiva e cooperazione", hanno detto i capi di Stato nella loro ultima udienza ufficiale, "con la piena condivisione dei valori identitari delle rispettive comunità".

Dopo l'udienza Imma Tor Faus è stata insignita del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di Sant'Agata. "Sono molto onorata di aver ricevuto l'onorificenza dell'Ordine di Sant'Agata in una cerimonia molto bella e commovente. Sarò ancora più onorata domani di essere l'Oratore Ufficiale della cerimonia di investitura dei nuovi Capitani Reggenti: un'orazione che sarà incentrata su temi quali le eccellenti relazioni tra Andorra e San Marino, ma più in generale sul ruolo che i piccoli stati come Andorra e San Marino possono svolgere sulla scena internazionale e all'interno del continente europeo", ha affermato la ministra Tor Faus. "Credo che sia bello avere qui la ministra oggi, perché è una grande amica di San Marino, è una grande amica personale, e ha avuto sempre la capacità di un dialogo costruttivo e propositivo nelle relazioni con San Marino. Ma soprattutto perché insieme ci avviciniamo a questo grande traguardo: è bello poterlo anticipare con la sua presenza qui a San Marino e celebrare la collaborazione che anche da questo percorso è scaturita e ha rafforzato le nostre relazioni", ha detto Beccari.

Nel servizio le intervista a Imma Tor Faus, ministra degli Esteri di Andorra, e Luca Beccari, segretario di Stato agli Esteri




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