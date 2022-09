1° ottobre: Npr designa Maria Luisa Berti. Affiancherà Manuel Ciavatta sul trono reggenziale

Noi per la Repubblica ha designato, dopo la riunione del Gruppo Consigliare, all’unanimità, il Consigliere Maria Luisa Berti come Capitano Reggente per il semestre 1° ottobre 2022 – 1° aprile 2023. Sale per la seconda volta alla suprema magistratura. Affiancherà Manuel Ciavatta, indicato dal Pdcs.

Noi per la Repubblica rivolge a Maria Luisa i migliori auspici di buon lavoro e di un buon semestre Reggenziale nella certezza che l'altissimo senso istituzionale e l'amore per la Repubblica, che da sempre hanno contraddistinto la sua azione politica, saranno le miglior qualità per ricoprire la massima carica dello Stato in un periodo certamente non facile.