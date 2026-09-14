1° ottobre: Oratore Ufficiale Imma Tor Faus

La sessione di settembre del Consiglio riprende domani, in seduta mattutina, dalle 9 alle 13:30, con l'esame della Legge sulla Famiglia, giunto all'articolo 26, su 36 totali. Al vaglio dell'aula l'articolo che introduce il bonus bebè da 1.000 euro, per ogni nuovo nato, o figlio adottato, da sammarinesi, residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario. Per accedere al bonus il reddito pro-capite dei componenti il nucleo familiare, dovrà essere inferiore a 25.000 euro.

In seduta pomeridiana, dalle 17, è poi prevista la nomina dei Capitani Reggenti per il semestre 1° ottobre 2026 - 1° aprile 2027. Il Pdcs ha designato il consigliere William Casali e il Partito dei Socialisti e dei Democratici ha indicato Gerardo Giovagnoli. Oratore ufficiale della cerimonia di investitura sarà la Ministra degli Affari Esteri di Andorra Imma Tor Faus, in una fase cruciale per l'Accordo di Associazione tra i due piccoli Stati e l'Unione Europea, con la firma che è attesa nelle prossime settimane tra fine settembre e ottobre. Intanto in vista della ripresa della sessione del Consiglio oggi riunione informale di maggioranza.

Tra le questioni su cui trovare la quadra le tre Istanze d’Arengo dell’Associazione 121 che chiedono passi avanti sui temi cari alla comunità Lgtq+, come la rettifica di genere nei documenti e il riconoscimento dei figli per le coppie omogenitoriali. Tematiche su cui si registrano sensibilità diverse tra partiti alleati di Governo, mentre Rete, dall'opposizione, ha già fatto sapere che sosterrà convintamente tutte e tre le istanze dell'Associazione 121.







