130 anni di storia per il Partito Socialista

Il Partito Socialista avvia le celebrazioni per i suoi 130 anni di storia. Momento conviviale ieri sera, con il Presidente Antonio Volpinari che ha ripercorso la storia del Socialismo a San Marino. Poi una dissertazione, affidata allo storico Verter Casali, sull'attualità dei principi e dei valori storici del Socialismo e di quello sammarinese in particolare. Non è mancato un riferimento alle recenti vicende politiche con Augusto Casali e Renzo Renzi che – riferisce una nota del partito – “hanno stigmatizzato il comportamento di quanti hanno operato dall'interno per liquidare definitivamente il Partito Socialista e il suo protagonismo nella vita sociale e democratica” del Paese.

