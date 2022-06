PRINCIPATO DI MONACO 15° Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati: San Marino intensifica le relazioni

Rafforzare i legami già esistenti, favorire lo scambio di esperienze, creare una rete di relazioni che consenta forme di collaborazione sempre più valide, di elaborare posizioni condivise, di essere parti attive nei contesti internazionali. La Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei piccoli Stati, in corso nel Principato di Monaco, si conferma per San Marino tra le occasioni di confronto più efficaci. Adottata in chiusura una Dichiarazione congiunta.

Nel video guarda del dichiarazioni di Michele Muratori, Delegazione San Marino e Carlotta Andruccioli, Capo Delegazione per San Marino.

