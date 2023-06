2 giugno: confermata la solidità delle relazioni Italia-San Marino. Tradizionale ricevimento all'Ambasciata Presenti le massime autorità politiche, civili e militari

Sintesi di forma e sostanza l'appuntamento del 2 giugno in Ambasciata. La solennità della cerimonia; l'atteso momento di incontro, nel giardino dedicato a Renata Tebaldi; e l'impatto emotivo – sempre nuovo e forte – dei rispettivi inni nazionali. Eseguito anche l'Inno alla gioia; nel suo intervento del resto l'Ambasciatore Sergio Mercuri ha fatto più di un riferimento all'impianto valoriale delle Istituzioni europee. Principi in gran parte già presenti – è stato sottolineato - nella Costituzione italiana, di cui ricorre il 75esimo anniversario. Partecipatissimo, come di consueto, il ricevimento: prova tangibile della profondità dei rapporti fra i due Paesi. L'Ambasciatore ha ricordato ad esempio l'importanza delle commissioni miste e i contatti bilaterali fra Segretari di Stato e Ministri italiani. Presente oggi una nutrita delegazione dell'Esecutivo sammarinese. Per il consueto saluto il Segretario Belluzzi. Un momento che unisce, questa ricorrenza – ha rimarcato -. Ricordate le collaborazioni in ambito culturale; e soprattutto la prossima visita del Presidente della Repubblica Mattarella. Al Segretario Lonfernini abbiamo anche chiesto se la recente crisi politica possa avere un impatto, sullo sviluppo delle sinergie con l'Italia. Non credo – ha risposto - che questa fase “un po' complicata” incida sulle relazioni storiche fra i due Paesi, e sul “rafforzamento” che abbiamo voluto dedicare in questi anni di Legislatura. “In ogni circostanza – ha dichiarato dal canto suo l'Ambasciatore - è bene che questo tipo di rapporto, con questo Governo o con altre formazioni, prosegua nell'intento di lavorare per gli interessi comuni”. Nel corso della cerimonia l'ex Direttore della San Marino RTV Carlo Romeo, e Pier Giovanni Terenzi – Amministratore unico di una storica azienda come la COTES -, sono stati insigniti dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. Grande soddisfazione, ovviamente, per entrambi; si tratta infatti del più alto degli ordini italiani, ideale suggello di una carriera.

Nel servizio le interviste all'Ambasciatore d'Italia a San Marino Sergio Mercuri e al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini

